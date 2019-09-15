رفع تقرير لـ مجلس الوزراء.. الانتهاء من دراسة طلبات تقنين الأراضى فى مدينة العبور الجديدة

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان لقطاع تنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، عن انتهاء الهيئة من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضى فى نطاق مدينة العبور الجديدة والتى تم تخصيصها فى السابق كأراضى زراعية.



وأضاف عمارة فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن آخر اجتماع لمجلس إدارة الهيئة تم اعتماد الدراسة التى تمت لشكل تقنين الأوضاع للأراضى، وتم رفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها منه وتفعيلها قريبا.



وتابع نائب الوزير، أن الهيئة ستوفر عدة طرق لسداد مقابل تقنين الأوضاع للأراضى سواء بشكل نقدى أو عيني بنسبة من الأرض فى حالة عدم قدرة المالك على السداد النقدى لسعر المتر الذى سيتم تحديده لاحقا.



وأشار إلى أن هذه الطريقة فى تحصيل مقابل تعديل استخدام الأرض من زراعي لعمراني متكامل تم استخدامها فى الأراضى التى تمت إضافتها لامتداد الشيخ زايد والكثير من الحالات تنازلت عن 50% من الأرض مقابل تغيير النشاط بدلا من سداد مبلغ نقدى.