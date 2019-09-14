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أستاذ علوم سياسية: المؤتمر الوطني اختلاط مباشر للشباب مع كافة المسؤولين.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور عادل العدوى، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية، إن هناك الكثير من الأشياء المهمة التى ذكرت بـ مؤتمر الشباب، مشيرا إلى أن أهم فكرة هى وجود منصة بمصر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الشعب المصرى كله وخاصة الشباب.

وأضاف "العدوى" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه وبفضل عقد مؤتمرات الشباب مؤخرا للمرة الأولى من أربع سنوات وجود حوار مباشر للرئيس السيسي والشباب، موضحا أنه لا يوجد بأى دولة بالعالم يقوم رئيس بمخاطبة شباب شعبه بطريقة مباشرة.

وأكد الدكتور عادل العدوى، أن المؤتمر يتميز بكونه إختلاط مباشر مع كل المسؤولين فى الدولة مع الشباب، مشيرا إلى أن أهم ماتم طرحه بالمؤتمر هى إتاحة الفرصة لتطوير الوعى للمشاكل التى تمر بها البلاد.

وأوضح الدكتور عادل العدوى، أن تحمس الشباب لفكرة أو مشكلة معينة أحيانا تكون حلولها نظرية، مضيفا أنها تكون فرصة لتواصله مع أحد المسؤولين بالمؤتمر لسماع هذه المشكلة ووضع وتنفيذ حلول علمية لها.

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