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توك شو

أستاذ علوم سياسية: الإرهاب مشكلة تعانى منها بلدان العالم.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور عادل العدوى، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية، إنه منذ عام 2013 إلى عام 2019 حدثت طفرة مهمة جدا لمكافحة الإرهاب، حيث يوجد فرق كبير لما حدث عام 2014 بمنطقة سيناء وما تكون عليه الأن بشأن قلة العمليات الإرهابية بها.

وأكد "العدوى" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن مشكلة الإرهاب ليست مشكلة مصر وحدها، بل إنها مشكلة عالمية توجد فى جميع بلدان العالم، لافتا إلى أنه عام 2014 مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر وضعت مصر رؤية لمكافحة هذا الإرهاب.

وأوضح الدكتور عادل العدوى، أن مكافحة الإرهاب ليست فقط جهود أمنية أو عسكرية، بل بقيام منظومة كاملة لمكافحته تشمل عنصر اقتصادى وأمنى واجتماعى وسياسى وتكنولوجي.

وأشار إلى أن التنمية التى تحدث فى سيناء جزء مهم جدا فى مكافحة الإرهاب، موضحا أنه من أسباب حدوث الإرهاب العامل الاقتصادى، لافتا إلى قيام الرئيس السيسى بخطة شاملة للإستثمار وتنمية المحافظات.

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