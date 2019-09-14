أستاذ علوم سياسية: الإرهاب مشكلة تعانى منها بلدان العالم.. فيديو

قال الدكتور عادل العدوى، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية، إنه منذ عام 2013 إلى عام 2019 حدثت طفرة مهمة جدا لمكافحة الإرهاب، حيث يوجد فرق كبير لما حدث عام 2014 بمنطقة سيناء وما تكون عليه الأن بشأن قلة العمليات الإرهابية بها.





وأكد "العدوى" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن مشكلة الإرهاب ليست مشكلة مصر وحدها، بل إنها مشكلة عالمية توجد فى جميع بلدان العالم، لافتا إلى أنه عام 2014 مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر وضعت مصر رؤية لمكافحة هذا الإرهاب.





وأوضح الدكتور عادل العدوى، أن مكافحة الإرهاب ليست فقط جهود أمنية أو عسكرية، بل بقيام منظومة كاملة لمكافحته تشمل عنصر اقتصادى وأمنى واجتماعى وسياسى وتكنولوجي.



