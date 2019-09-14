محمد حمدى زكى: أحلم بعودة الإسماعيلي للتتويج بالبطولات

أكد محمد حمدي زكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، رغبته فى إعادة الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى.





وأضاف مهاجم الإسماعيلى: احلم بالمشاركة لعودة الإسماعيلي للتتويج بالبطولات لأنه يستحق وجماهيره التى شجعت الفريق من أول لآخر دقيقة من المدرجات فى لقاء أهلى بنى غازي فى البطولة العربية وكان السبب الرئيسي فى الفوز.





وأضاف محمد حمدى زكى في تصريحاته: سنغلق صفحة البطولة العربية ونبدأ التركيز فى لقاء الجونة بالدورى العام”.



