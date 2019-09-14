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رياضة

محمد حمدى زكى: أحلم بعودة الإسماعيلي للتتويج بالبطولات

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:28 م
محمد حمدي زكي
محمد حمدي زكي
حبيبة معتز
أكد محمد حمدي زكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، رغبته فى إعادة الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى.

وأضاف مهاجم الإسماعيلى: احلم بالمشاركة لعودة الإسماعيلي للتتويج بالبطولات لأنه يستحق وجماهيره التى شجعت الفريق من أول لآخر دقيقة من المدرجات فى لقاء أهلى بنى غازي فى البطولة العربية وكان السبب الرئيسي فى الفوز.

وأضاف محمد حمدى زكى في تصريحاته: سنغلق صفحة البطولة العربية ونبدأ التركيز فى لقاء الجونة بالدورى العام”.

كان الإسماعيلى حقق الفوز أمام اهلى بنى غازى باربع اهداف مقابل هدفين فى لقاء الذهاب بالبطولة العربية، ومن المقرر ان يكون لقاء الاياب يوم 27 سبتمبر الجارى بتونس نظرا للاحداث السياسية التى تمنع اقامة المباراة بدولة ليبيا.

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