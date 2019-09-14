كاتب صحفى: مصر تمتلك تجربة ناجحة فى مكافحة الارهاب.. فيديو

قال على السيد، الكاتب الصحفى، إن مؤتمر الشباب أعلى درجات الحوار بمصر، مضيفا أنه تجربة غير مسبوقة فى طرح ومناقشة الأفكار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وبين الشعب المصرى.



وأكد "السيد" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر"، أن الشباب دائما لديهم العديد من الأفكار والطموحات والأحلام الكبيرة، موضحا أن مناقشة هذه الأفكار بشكل دورى أصبح عنوانا من العناوين المهمة.



وأشار إلى أن الجلسة الأولى بمؤتمر الشباب الثامن تتحدث عن الإرهاب والتحديات التى واجهتها مصر، لافتا إلى أن مصر لها تجربة كبيرة جدا فى مكافحة الإرهاب منذ السبعينات والثمانينات وصولا إلى الوقت الحالى.



وأوضح على السيد، أن مصر قد دخلت معركة كبيرة جدا مع الإرهاب، موضحا أن هذه المعركة كانت تستهدف الدولة المصرية، حيث حققت مصر نتائج كبيرة جدا لمكافحة الإرهاب وأنها مدركة جدا لخطورته.

