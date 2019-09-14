٧عيادات جديدة.. معامل أشعة ومراكز لبنك الدم ضمن تطوير مستشفى بدر الجامعى

بعد انشاء كلية الطب بجامعة حلوان وضم مستشفى بدر ليصبح المستشفى الجامعى التابع للجامعة أعلنت جامعة حلوان عن مشروع لتطوير المستشفى على عدة مراحل لتوفير كافة الاجهزة و سبل الراحة للمواطنين.



افتتحت الجامعة منذ ايام قليلة المرحلة الاولى من التطوير التى شملت نحو٦٥٪ من اجمالى أعمال التطوير بالمستشفى.



ننشر لكم تفاصيل اعمال المرحلة الاولى بالمستشفى :



افتتحت جامعة حلوان ضمن مرحلة التطوير الاولى بالمستشفى مبنى العيادات (أ) ومبنى (ب)، ويضم مبنى (أ) عيادات سمعيات ومعامل بنك دم ومعامل وأشعة واجهزة الايكو ورسم القلب بالمجهود وجميعها على أحدث مستوى طبي من حيث الامكانات وكذاعيادات الكيماوي، كما يشمل مبنى (ب) عمليات الطوارئ والحوادث، وسكن الأطباء.



كما انه أيضًا تم تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ و شبكات الصرف الصحي ونظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد التكيفات



وتم إنشاء ٧ عيادات جديدة ليصبح عدد العيادات بالمستشفى ١٨ عيادة، وتم تطوير سكن الأطباء والمعامل وبنك الدم، وغرف العمليات.



الجدير بالذكر أن الافتتاح كان بحضور كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والنائب البرلمانى ابراهيم حجازي عضو مجلس الشعب عن دائرة مدن شرق القاهرة وعمداء كليات الطب والصيدلة والتمريض ومدير المستشفى وذلك في إطار التطوير المستمر لمنشآت الجامعة والسعي الدائم لرفع جودة الأداء التعليمي والخدمي والصحي.