توتنهام يمطر شباك كريستال بالاس برياعية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي.. فيديو

توتنهام ضد كريستال بالاس



جاءت أهداف توتنهام عن طريق كل من هيونغ مين سون في الدقيقة 10 ، وسجل لاعب كريستال بالاس باتريك فان انهولت هدف في مرماه بالخطأ في الدقيقة 21 ، وأَضاف هيونغ مين سون الهدف الثالث في الدقيقة 23 ، واختتم كرنفال الشوط الاول اللاعب ايريك لاميلا في الدقيقة 42 .



ويستهدف توتنهام هوتسبير، وصيف دوري أبطال أوروبا، إيقاف نزيف النقاط، بعدما فشل في تحقيق الفوز فى آخر ثلاث مباريات، حيث خسر مباراة وتعادل في مباراتين، بينما حقق فوز وحيد على أستون فيلا في الجولة الأولى.



ترتيب فرق الدوري الإنجليزي



ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بينما يأتي كريستال بالاس، في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق،على منافسه، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة المقامة على ملعبضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة"بريميرليج".