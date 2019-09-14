حكم من قلده غيره فى فعل معصية.. فيديو

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن من وقعت منه معصية، بدافع التقصير وليس التعمد، ثم قلده غيره؛ بفعله لذات المعصية؛ فهو آثم شرعًا.



وأوضح علي جمعة فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: "أنا لست عالما ولا متصدرا فهل إذا وقعت مني المعصية وأنا لا أقصد، إذا قلدها غيري أكون أثما؟"، أنه إذا قام رجل ما بترك الصلاة فقلده ابنه فى تركها، فهو آثمٌ شرعًا، رغم أنه لم يدعوه إلى ترك الصلاة صراحةً".



وتابع علي جمعة: "وما كان ينبغى لهذا الابن تركها، ولكنه فعلها لأنه يرى فى أبيه دائمًا القدوة والمثل الأعلى"، مختتمًا: " يجب علي السائل العودة إلى الله، وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه".

