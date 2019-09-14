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مرأة

طعمها مالح.. حقيقة ظهور طماطم مسرطنة فى الأسواق بعد صور الثمار المجوفة.. تفاصيل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:22 م
صدى البلد
ريهام قدري
انتشرت علي مواقع السوشيال ميديا صور عديدة لطماطم مجوفة من الداخل، اثارت الجدل، وتم تداول اخبار على أنها مسرطنة

ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس الارشاد البيطري ردا من مهندس محمد ابو العز المهندس الزراعي أكدت فيه أن هذه الطماطم سليمة وعادية وليست مسرطنة وهى عبارة عن نوع من الطماطم يتميز بوجود مايسمي بالجيوب آو الفجوات الهوائية الناتجة عن خلل في درجات الحرارة وقت الزراعة آو التسميد النتروجبني غير المعتدل، وقلة الضوء اللازم

وأرجع المهندس الزراعى الفجوات الموجوده فى صور الطماطم المتداولة إلى قلة التهوية وطريقة الري والزراعة في تربة مكتومة آو بمعني آخر سيئة التهوية ينتج عنها اختلاف في الاستعداد الوراثي لتكوين هذه الفجوات من نوع لآخر وحدوث خلل في شكل الطماطم شكلها مضلع وبها فجوات او جيوب منتفخة داخليا ومن الممكن يكون طعمها مالح لكنها صالحة للاستخدام وليست مسرطنة او غيرها

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