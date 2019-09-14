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أخبار البلد

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعين لشركة أرامكو بالسعودية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:13 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة صباح اليوم.

وأكد البيان على تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة.

دعمكما أكد على دعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

وكانت جماعة الحوثي المتوالية لإيران قد استهدفت بطائرات مسيرة عددا من معامل شركة أرامكو فجر اليوم.

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