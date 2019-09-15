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ديني

حلف على زوجته ألا تفعل أمرا وفعلته وأكدت أنها لم تسمعه فهل هى طالق؟

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع "يوتيوب"، مضمونه: "لقد حلفت على زوجتى بالطلاق إذا فعلت أمرا ما وبعد ذلك فعلته وقد أكدت أنها لم تسمعني، فهل هى طالق؟".

وأوضح الدكتور على جمعة، أن لفظة "عليا الطلاق" لا يقولها إلا صاحب العقلية الغريبة العجيبة ولا يقع بها طلاق، ومعناها أى لو فعلتِ كذا والله لأطلقنكِ، فإذا فعلت الأم الذى كنت حالفًا عليها أن لا تفعله وفعلته ففى هذه الحالة إما أن تدفع كفارة أو تطلقها.

وأشار إلى أن الرجل إذا حلف على زوجته بلفظ "عليا الطلاق" فلا يقع طلاقًا وإنما عليه كفارة يمين.

وأكد أن إطعام الـ10 المساكين بنحو 200 جنيه، لكل مسكين 20 جنيهًا.

جدير بالذكر أن العلماء ذكروا أن كفارة حنث اليمين -قبل غلاء الأسعار- نحو 100 جنيه لكل مسكين 10 جنيهات، ولمن يرغب في شراء كسوة للمساكين، فالرجل قميص وإزار، وللمرأة جلباب وخمار.

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