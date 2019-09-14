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رياضة

بث مباشر.. مباراة السوبر الإماراتي بين الشارقة وشباب الأهلي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:10 م
الشارقة وشباب الاهلي
الشارقة وشباب الاهلي
القسم الرياضي
يُواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الشارقة منافسه شباب الأهلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب راشد آل مكتوم بمباراة كأس السوبر الإماراتي.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بصفته بطل كأس رئيس الإمارات بينما فريق الشارقة بطل الدوري موسم 2018-2019 حيث احتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بعد غياب 23 عامًا.

ويُعد نادي شباب الأهلي هو أكثر الأندية فوزًا بلقب كأس السوبر الإماراتي برصيد 4 ألقاب بينما الشارقة في رصيده لقب وحيد كان عام 1994.

وتنقل المباراة بين الشارقة وشباب الأهلي في بطولة كأس سوبر الخليج العربي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

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