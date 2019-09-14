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ديني

الإفتاء تكشف عن ذكر يفتح أبواب الرزق.. تعرف عليه

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:16 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء المستمر ومناجاته سبحانه وتعالى والتضرّع إليه، لافتًا إلى أنه ليس شرطاً الدعاء بصيغة مأثورة أو ما شابه ولكن الأهم هو استشعار الداعي أنه في معية ربه.

وأضاف "وسام" في تصريح له بإحدى القنوات الفضائية، أن المسلم عليه المُداومة على ذكر المولى عز وجل ومناجاته، مشيرًا إلى المسلم الذي وفقه الله للدعاء عليه شكر ربه على هذه النعمة العظيمة ولا يستشعر أي حرج في صيغة ذكره الأمر الذي قد يكون حاجزًا بينه وبين الانغماس في حلاوة الذكر.

وأوضح أمين الفتوى، أن قول "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" و"أستغفر الله العظيم" 100 مرة بين أذان الفجر وإقامته، يفتح أبواب الرزق للمسلم كيفما شاء.

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