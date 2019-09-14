الإفتاء تكشف عن ذكر يفتح أبواب الرزق.. تعرف عليه

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء المستمر ومناجاته سبحانه وتعالى والتضرّع إليه، لافتًا إلى أنه ليس شرطاً الدعاء بصيغة مأثورة أو ما شابه ولكن الأهم هو استشعار الداعي أنه في معية ربه.





وأضاف "وسام" في تصريح له بإحدى القنوات الفضائية، أن المسلم عليه المُداومة على ذكر المولى عز وجل ومناجاته، مشيرًا إلى المسلم الذي وفقه الله للدعاء عليه شكر ربه على هذه النعمة العظيمة ولا يستشعر أي حرج في صيغة ذكره الأمر الذي قد يكون حاجزًا بينه وبين الانغماس في حلاوة الذكر.



