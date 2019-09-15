ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء عن استعمال آنية بها مقابض مطلية بالذهب: يحرم استعمالها.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
الإفتاء عن استعمال
الإفتاء عن استعمال آنية بها مقابض مطلية بالذهب: يحرم استعمال
القسم الديني
قال الشيخ عبدالله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن استعمال أواني مصنوعة من مادة ستانلس ستيل أو غيرها ومقابضها مطلية بطبقة من ذهب، لا يجوز، مشيرًا إلى ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق على صحته من حديث حذيفة.

وأوضح عجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم استعمال أواني في الطهي والأكل بها مقابض وأغطية مطلية بالذهب عيار 24؟ أنها تعد من أواني الذهب والفضة لأنها إذا دخلت على النار سيذوب منها الذهب وينزل على هيئته الأصلية، وهو محرم بالنص والإجماع، لافتًا إلى قوله ﷺ: «الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » متفق عليه.

وأضاف أن الواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، وتعمير المساجد والمدارس وفي إصلاح الطرقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلية بالذهب والفضة.. أين تذهب كسوة الكعبة القديمة بعد استبدالها

ترشيحاتنا

حظك اليوم الأحد15 /9 /2019 برج العقرب على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

رقم صادم .. تعرف على تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الخارج .. فيديو

اخبار الرياضة .. الخطيب يرد على مرتضى منصور فى أزمة مؤمن زكريا .. والاهلي يتلقى ضربة موجعة قبل السوبر

الإفتاء تقدم 4 حلول للتغلب على المشكلات الزوجية.. فيديو

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

لهذا السبب .. نجم الاهلي يحذر لاعبي الزمالك من مباراة العودة أمام جينراسيون السنغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور