الإفتاء عن استعمال آنية بها مقابض مطلية بالذهب: يحرم استعمالها.. فيديو

قال الشيخ عبدالله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن استعمال أواني مصنوعة من مادة ستانلس ستيل أو غيرها ومقابضها مطلية بطبقة من ذهب، لا يجوز، مشيرًا إلى ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق على صحته من حديث حذيفة.



وأوضح عجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم استعمال أواني في الطهي والأكل بها مقابض وأغطية مطلية بالذهب عيار 24؟ أنها تعد من أواني الذهب والفضة لأنها إذا دخلت على النار سيذوب منها الذهب وينزل على هيئته الأصلية، وهو محرم بالنص والإجماع، لافتًا إلى قوله ﷺ: «الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » متفق عليه.



وأضاف أن الواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، وتعمير المساجد والمدارس وفي إصلاح الطرقات.