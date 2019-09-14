كيف استخدمت المخابرات الأمريكية الطيور والحيوانات للتجسس؟.. وثائق تكشف السر

كشفت وثائق سرية نشرت مؤخرا عن اسخدام المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" للطيور والحيوانات في عمليات تجسس خلال الحرب الباردة، وتوضح الوثائق كيفية تجنيد تلك الحيوانات.





الوثائق التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تكشف عن تدريب "الحمام" للقيام بمهام سرية تتمثل في تصوير مواقع حساسة داخل الاتحاد السوفييتي السابق، كما استخدمت الغربان لإسقاط أجهزة تنصت على حواف النوافذ، كما أنها دربت الدلافين على مهمات تحت الماء.



واستخدم الحمام مع كاميرات دقيقة لالتقاط الصور بشكل آلي، في عملية أجريت في سبعينيات القرن الماضي وحملت الاسم المشفر"تاكانا"، ويرجع استخدام الحمام في عمليات التراسل إلى آلاف السنين، ولكن لم يستخدم في التجسس حتى الحرب العالمية الأولى.



وتعتقد المخابرات الأمريكية أن الحيوانات يمكنها إنجاز مهام فريدة في العمليات السرية، كما تعتبر عملية "تاكانا" ثمرة جهد بدأ في ستينيات القرن الماضي حول سبل استغلال الحيوانات المختلفة، واستغلت الحمام في هذه المهمة كونه يتمتع بميزة فريدة وهي إمكانية إنزاله في مكان ما لم يذهب إليه قط ويبعد مئات الأميال عن بيته، ورغم ذلك تظل لديه دائما القدرة على العودة.



وقد كشفت الوثائق عن تدريب "سي آي ايه" لغراب على تسليم واستعادة مواد وزنها نحو 40 جراما من حواف النوافذ، وقد استخدم مصباح خاص وآشعة الليزر لإرشاد الطير لطريق العودة، وفي إحدى المرات نجحت "سي آي ايه" في زرع جهاز تنصت على حافة نافذة من خلال أحد الطيور.



ودرست المخابرات الأمريكية إمكانية استخدام الطيور المهاجرة لزرع مجسات ترصد ما إذا كان الاتحاد السوفيتي قد اختبر أسلحة كيميائية، فيما استخدمت المحفزات الكهربية للمخ لإرشاد الكلاب عن بعد.



ورغم ذلك فإن العديد من هذه المحاولات مازالت سرية، أما استخدام القطط فجاء خلال عملية سابقة أطلق عليها "أكوستيك كيتي" تضمنت زرع أجهزة تنصت داخلهم.



كما تكشف الوثائق عن استخدام الدلافين في "اختراق الموانئ" سواء بتوجيه بشري أو بدونه، حيث حاول فريق تدريب دلافين على شن هجمات ضد سفن العدو، كما أجريت اختبارات حول إمكانية حمل الدلافين مجسات لرصد أصوات الغواصات النووية السوفيتية أو رصد النشاط الإشعاعي أو البيولوجي من منشآت قريبة.



وبحسب الإذاعة البريطانية فإنه بحلول عام 1967 كانت الاستخبارات الأمريكية قد أنفقت أكثر من 600 ألف دولار على ثلاثة برامج لتدريب الحيوانات والطيور وهي Oxygas للدلافين، و Axiolite للطيور، و Kechel للقطط والكلاب.