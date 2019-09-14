بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور



تألقت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد the sky is pink ، الذي أقيم أمس الجمعة ضمن فعاليات اليوم الثامن من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.



وظهرت بريانكا شوبرا صاحبة ال٣٧ عاما بفستان اسود بكرانيش سوداء وبيضاء على السجادة الحمراء ، وحضرت برفقة ابطال الفيلم.



تجسد بريانكا خلال الفيلم دور الراحلة عائشة تشودري، وهي فتاة عانت منذ ولادتها من مرض نادر يؤثر على الجهاز المناعي للجسم.



ومن المقرر أن تحصل بريانكا شوبرا على جزء من أرباح الفيلم في السينما الهندية والعالمية مقابل أجراها، وهو نفس النهج الذي يتبعه عدد من نجوم بوليوود منهم سلمان خان

