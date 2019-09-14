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مرأة

هنادي مهنى تبرز تفاصيل فستانها بحفل مهرجان الفضائيات.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:06 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة هنادي مهنى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" صورا لها من حفل مهرجان الفضائيات العربية.

وظهرت هنادي فى الصور بإطلالة انيقة وشيك، وارتدت فستانا طويلا باللون البيج بأكمام جعلته انيقا وحمل الفستان توقيع مصممة الأزياء FARIDA ZAKI، واتسم التصميم بالتطريزات الراقية ذات اللون الفضى والتقطت الصور من قريب ومن بعيد لـ تظهر ماكياجها وفستانها بالكامل.

وأمسكت هنادي في الصورة درع تكريمها.

وأظهرت الصور ماكياج هنادي المناسب لـ إطلالاتها ولن تتكلف في تسريحة شعرها بل جعلته منسدلا على كتفيها ليكون ملائما لـ تصميم فستانها.

وكتبت هنادي قائلة: "تكريمي كأفضل وجه شابة عن مسلسل زلزال الجائزة دي ليكوا انتوا علشان انتوا السبب شكرا لكل واحد صوت لي♥️ شكرا استاذ ابراهيم فخر على إيمانك بيا♥️".


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