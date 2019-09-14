يوفنتوس يتعادل 0-0 مع فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي

انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بالتعادل السلبي في إطار منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ، والتي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) .
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ولم تشهد المباراة أى أهداف لدى الفريقين ، وبذلك يمتلك يوفنتوس 7 نقاط ، فيورنتينا أصبح يمتلك نقطتين .
وبذلك يحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا ويليه انتر ميلان الإيطالي، وذلك لحين انتهاء منافسات الجولة الرابعة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ولم تشهد المباراة أى أهداف لدى الفريقين ، وبذلك يمتلك يوفنتوس 7 نقاط ، فيورنتينا أصبح يمتلك نقطتين .
وبذلك يحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا ويليه انتر ميلان الإيطالي، وذلك لحين انتهاء منافسات الجولة الرابعة.