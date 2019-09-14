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رياضة

يوفنتوس يتعادل 0-0 مع فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:27 م
فيرونتينا ويوفنتوس-
فيرونتينا ويوفنتوس- لقطة أرشيفية
القسم الرياضي
انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بالتعادل السلبي في إطار منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ، والتي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ولم تشهد المباراة أى أهداف لدى الفريقين ، وبذلك يمتلك يوفنتوس 7 نقاط ، فيورنتينا أصبح  يمتلك نقطتين .

وبذلك يحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا ويليه انتر ميلان الإيطالي، وذلك لحين انتهاء منافسات الجولة الرابعة.

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شوط أول سلبي في مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا بالدوري الإيطالي

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