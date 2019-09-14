يوفنتوس يتعادل 0-0 مع فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي

انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بالتعادل السلبي في إطار منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ، والتي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) .



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ولم تشهد المباراة أى أهداف لدى الفريقين ، وبذلك يمتلك يوفنتوس 7 نقاط ، فيورنتينا أصبح يمتلك نقطتين .



وبذلك يحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا ويليه انتر ميلان الإيطالي، وذلك لحين انتهاء منافسات الجولة الرابعة.

