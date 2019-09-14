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فن

محمد رمضان: مفاجأة مع مطرب فرنسي.. والهجوم ضريبة نجاحي.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:26 م
محمد رمضان
محمد رمضان
ايه عاطف - تصوير - ايهاب اشرف
كشف الفنان محمد رمضان عن تحضيره لعدد من الأغانى الجديدة التى يقوم حاليا بوضع اللمسات اليها ولعل من أبرزها أغنية يتعاون فيها مع الشاعر امير طعيمة والحان محمد يحيى وتوزيع توما.

وقال محمد رمضان خلال تكريمه فى مهرجان الفضائيات بدورته العاشرة: "انه يحضر عددا من الاغانى التى يتعاون فيها مع نجوم عرب واجانب وذلك على خلفية الديو الغنائى الذى تعاون فيه مع سعد لمجرد والذى حمل اسم "انساى" ومن المقرر ان يتعاون رمضان مع كل من DJ خالد وK 2 وأغنية أخرى مع المطرب الفرنسى مترى جيمس بالاضافة الى أغنية "سلطان" والتى من المقرر ان يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

واضاف محمد رمضان قائلا: انه تعود على الهجوم الذى يتعرض له واصبح جزءا من حياته ولا يعيره اى اهتمام الا النقد البناء فقط وهذا الهجوم اعتبره ضريبة نجاحى كما انه يسعى دائما لتقديم أعمال للجمهور الذى يعشقه ويحب مشاهدته على الشاشة.

وأوضح رمضان قائلا: هناك عمل مسرحى جديد يتم التحضير له حاليا مع المخرج تامر كرم ومن المقرر عرضها على خشبة مسرح الهرم ويتم الاعلان عن التفاصيل لاحقا.

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