ردا على مرتضى منصور.. الخطيب يكشف عن تفاصيل جديدة فى أزمة مؤمن زكريا

أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج . كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه ، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه احد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.













وأكد الجهاز أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الأهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى المانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا ، وسيظل مؤمن وكل ابناء الاهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم.





جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية. وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس ان هناك تقصيرا من النادي الأهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.



