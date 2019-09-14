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ثقافة

عفريت لكل مواطن على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:50 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم العروض المسرحية من خلال فرع ثقافة بورسعيد، ضمن منافسات مهرجان مسرح الشركات المقام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد حيث قدمت فرقة شركة إسكو المسرحية العرض المسرحى "عفريت لكل مواطن" تأليف لينين الرملى، إخراج وليد شحاته.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية راضى الموظف المسالم بإحدى المؤسسات الحكومية الذى يتعرض لسخرية زملائه فى العمل وقهر مديره وأحوال الفساد فى المؤسسة وحالة النفاق بين الموظفين والمديرين حتى يظهر له أخوه من العالم الآخر ولكنه على النقيض تماما من جميع تصرفاته و يحاول إقناعه بأن الطيبة والأخلاق الحسنة لن تنفعه مع هذه النماذج.

المسرحية بطولة إحمد إبراهيم، محمود صالح، سما مالك، أحمد القاضى، إبراهيم حسن، محمود راميس، إسراء، على الشربينى، على الباسطى، جمال ابو زيد.

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