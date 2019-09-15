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اقتصاد

اليوم.. انطلاق مجلس محافظي المصارف المركزية الـ43

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والذي يستضيفه البنك المركزي المصري بمنطقة جاردن سيتي، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يحضر فعاليات الورشة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ونائبيه لبني هلال وجمال نجم وعدد من قيادات " المركزي" ورؤساء البنوك وممثلي المؤسسات المصرفية العربية والإقليمية.

يعرض المؤتمر إجراءات البنك المركزي في ملف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدور التنموي للدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي و تمكين الفئات المهمشة والفقيرة و آليات وطرق الاستفادة من الخدمات المصرفية للجمهور.

ومن المقرر أن يشارك طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري بفعاليات ورشة العمل الخاصة بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية.

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