خبير أسواق مال يحلل أداء البورصة الأسبوعي.. وهذا سبب تراجع رأس المال السوقي



وكان أبرز القطاعات ارتفاعا قطاع الكيماويات والسياحة.



قال إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30" ارتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 15110.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 556.49 نقطة.بينما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعًا بنحو 0.76% مغلقًا عند مستوى 1480.62 نقطة، و مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.26% مغلقًا عند مستوى 18355.28 نقطة.وأضاف خبير أسواق المال أن تنفيذ صفقة جلوبال أثر على رأس المال السوقى للبورصة المصرية، حيث تراجع بنحو 19 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 755.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.5% عن الأسبوع الماضى.بينما ارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 435.7 مليار جنيه إلى 440.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 210.9 مليار جنيه إلى 211 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 646.6 مليار جنيه إلى 651.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.وتابع : كان لتنفيذ صفقة جلوبال واكتتاب فورى أثر كبير على معيار السيوله فى السوق وزيادة حركة التداول وكان ايضا للبورصه جزء من سيولة ودائع قناة السويس كل ذلك ادى الى زيادة السيوله بالسوق.وأشار خبير أسواق المال إلى الاسهم الاكثر ارتفاعا المجموعه المصريه والتى أدت أداء جيد على مستوى عدة جلسات وسهم المصريين للإسكان والمنتجعات المصرية وكان الأكثر انخفاضا العربية للمحابس والمصرية للدواجن بينما كان سوق خارج المقصوره بمنعزل عن المؤشر حيث ارتفعت أغلب أسهمه.