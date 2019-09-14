خبيرة أسواق مال تكشف نقاط الدعم والمقاومة لمؤشرات البورصة المصرية

قالت عصمت ياسين ، خبيرة أسواق المال ان المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية اختتمت تداولات جلسة نهاية الاسبوع الماضي على تباين ، مصحوبا بحراك نشط على معظم القياديات التى شهدت حراك نشط خلال تداولات الاسبوع، مصحوبا بتحسن نسبى لاحجام السيولة الداخلة للسوق ، لينهى المؤشر الرئيسى تداولات الاسبوع بصعود 177.19 نقطة بنسبة صعود 0.78% مغلقا اعلى مستوى الـ 15110.37 نقطة، ليفتح الباب امام احتمالية تعافى المؤشر الرئيسى بسيطرة من القوة الشرائية على الاسهم ذات الحراك النشط والاخبار المالية الايجابية.



وأصافت أن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة تبع الأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي بوتيرة اقل لينهى تداولات الاسبوع عند 556.49 نقطة، بارتفاع 3.3 نقطة خلال تداولات الاسبوع، مع استمرار الحراك المتوازن على الاسهم المضاربية، من قبل الافراد.



وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن قيم التداولات خلال الاسبوع جاءت بالمعدلات المرتفعة مع أرقام اقتصادية ايجابية ، ليأتى استمرار ارتفاع العملة المحلية امام سلة العملات بشكل ايجابى مصحوبا بأنخفاض معدلات التضخم الشهرية طبقا لارقام الجهاز المركزى للاحصاء ، وتراجع عجز الميزان التجارى.



كما بدأت استحقاق شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس القومى، لتستمر معظمها داخل الاوعية الادخارية لتناسب طردى مع متوسط عائد قناة السويس، لينعكس ذلك على حركة التداولات التى تظهر ايجابية السوق المصرى وامكانية استمرار الحركة السعرية الصاعدة خلال الاسبوع القادم لدفع معظم المحافظ بجدولة مراكزها الشرائية استعداد لمتاجرات الربع الاخير من العام.





واشارت انه من المتوقع استمرار الحركة السعرية الصاعدة خلال تداولات الاسبوع ، لنجد ان المؤشر الرئيسى لديه مقاومة قصيرة المدى عند 15260 - ثم 15320 نقطة والتى حال الثبات اعلاها نبدأ مستهدفات جديدة وصولا الى الـ16300 نقطة

على ان يكون مستوى الدعم عند 14950 نقطة ثم 14880 نقطة مع مراقبة جيدة لمستوى الـ 14800 نقطة والذى يعتبر القاع الجديد للسوق الان.



وتوقعت خبيرة أسواق المال استمرار الاداء الايجابى على تعاملات اسهم المؤشر السبعينى وسط حالة من تفاؤل المستثمرين بالاداء الايجابى للقياديات لنجد ان المؤشر مازال فى الاتجاه العرضى ، حيث بثباته اعلى الـ 558 نقطة يستهدف الـ 567 نقطة وصولا الى 574 نقطة ، على ان يكون الدعم عند 543 نقطة ، مع ايقاف الخسائر قرب مستوى الـ 538 نقطة لكل سهم على حدا.



وتنصح خبيرة أسواق المال بالاستمرار بالمتاجرات بين نقاط الدعم والمقاومة مع الحفاظ على الاسهم التى تفوق ادائها على اداء المؤشر ، والتريث خلال استخدام المتاجرات اليومية والشراء الهامشى حتى لاتتأكل المحافظ الاستثمارية.