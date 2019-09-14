خبير: أداء إيجابي لأسهم الأفراد بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع خلال تعاملات الاسبوع الماضى لاغلاقات الخميس الماضى من مستوى 14.933.18 نقطه ليبلغ مستوى 15110.37 نقطة بما يعادل 177.19 نقطه على مدار الأسبوع.





وأضاف أن راس المال السوقى استقر عند مستوى 755.1 مليار جنيه مقابل مستويات 773.3 مليار جنيه ليخسر حوالي 18 مليار جنيه و هى قيمه شطب شركه جلوبال تيلكم و اسقاطها من راس المال السوقى للبورصة المصرية.





وأشار خبير أسواق المال إلى أن السوق شهد عملية دوران للسيولة فى معظم الأسهم التى ظهر تأثيرها على أسهم الأفراد بشكل اكبر و ارتفاع معظم الاسهم الصغيره و المتوسطة ليصل مؤشر ابجي اكس 70 الى مستوى 49 .556 نقطة من مستويات 553.17 نقطة اى تقريبا مرتفعا ب 0.3 %.





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 15110.3نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.19%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 0.6% مسجلا 556.4 نقطة.





سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2273 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 1.26 % مغلقا عند 18355 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.76 % مغلقا الفترة عند 1480.6 نقطة.





وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 19 مليار جنيه مسجلا مستوى 755.1 مليار جنيه مقابل 774.1 مليار جنيه، بفعل تخارج شركة جلوبال تليكوم.





بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 10 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 770 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية.





وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 37.21 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.79% خلال الأسبوع.





سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 62.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.6% والعرب على 12.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 3.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 0.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



