من غرفة الملابس.. إطلالة مختلفة لـ دوللي شاهين فى منزلها

نشرت الفنانة دوللي شاهين علي صفحتها الشخصية وموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " صورة لها جديدة من المنزل.



وظهرت دوللي كالعادة بإطلالة جريئة بفستان قصير جدا باللون الاسود وتقف حافية امام المرأة ، وارتدت دوللي قبعة باللون الاسود واعتمدت مكياج خفيف وتسرحة شعر عادية .



والتقطت دوللي الصورة امام المرآة لنفسها داخل غرفة الملابس والتي ظهرت خلفية لصورتها ، وانهالت التعليقات عليها وكان ابرزها " ملكة جمال العالم "