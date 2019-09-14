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مرأة

من غرفة الملابس.. إطلالة مختلفة لـ دوللي شاهين فى منزلها

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:00 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
ريهام قدري
نشرت الفنانة دوللي شاهين علي صفحتها الشخصية وموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " صورة لها جديدة من المنزل. 

وظهرت دوللي كالعادة بإطلالة جريئة بفستان قصير جدا باللون الاسود وتقف حافية امام المرأة ، وارتدت دوللي قبعة باللون الاسود واعتمدت مكياج خفيف وتسرحة شعر عادية .

والتقطت دوللي الصورة امام المرآة لنفسها داخل غرفة الملابس والتي ظهرت خلفية لصورتها ، وانهالت التعليقات عليها وكان ابرزها " ملكة جمال العالم "

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