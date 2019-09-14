ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع مكافأة النشر الدولي العلمي لـ150 ألف جنيه لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تحمّلها تكلفة النشر كاملة، ومنحها جوائز للناشرين دولياً.





وفي هذا الإطار ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري المستندات المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا بجامعة القاهرة وهي كالآتي:





1.شهادة البكالوريوس المؤقتة بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بالدبلوم أو الماجستير





2.شهادة الماجستير المؤقتة بالتقدير المطلوب (للمتقدمين للدكتوراه) .





3.بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة .





4.شهادة الميلاد أو المستخرج رسمى منها .





5.صورة بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى" .





6.عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .





7.موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .





8.موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أو حسب نص اللائحة الداخلية للكلية) .





9.شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيًا) .





10.موافقة القوات المسلحة "للمجندين" .



