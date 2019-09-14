المواطنون يسألون الرئيس عن تطوير التعليم ومواجهة الشائعات .. فيديو

عرض مؤتمر الشباب تقريرا مصورا، حول أسئلة المواطنين في الشارع المصري إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وسأل المواطنون، ضمن التقرير المصور، والمذاع في جلسة اسأل الرئيس، عن تطوير التعليم، وإمكانية أن يتحول التعليم إلى تعليم عملي بالكامل، وكيفية مواجهة الدولة لنشر الشائعات.



وسأل المواطنون، عن دور الرياضة ضمن المراحل التعليمية، وكذلك عن آليات الارتقاء بترتيب مصر دوليا في مجال التعليم، وهل لدينا القدرة على أن نكون في أوائل دول العالم في التعليم أم لا.



وحازت مصادر المعلومات في مصر من مواقع التواصل الاجتماعي على النسبة الأكبر، وصلت إلى 48%، أما المواقع الإخبارية فكانت بنسبة 20%، والتلفزيون 25%، والإذاعة 2%.



