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السيسي: عشرات الآلاف بكليات الآداب والنتيجة مافيش شغل .. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:53 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عمرو ممدوح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تردد خلال ال50 سنة اللي فاتوا ان الدولة افرزت نظام تعليم لا يسمح بالتطوير، وهذا غير صحيح، ونعمل على إعادة الشخصية المصرية".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، : "عملنا اختبارات الفترة السابقة لكن النتائج ماقدرتش اعلن عنها، وكل اللي اقدر اقوله ان النتائج لم تكن جيدة".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، : "التعليم الفني مهم جدا، وبوجه كلامي للأباء، بتدخلوا ابنائكم بعشرات الالف كليات الاداب على سبيل المثال، رغم انه مافيش شغل، وعشان يتقال ابني دخل كلية، ونجاح عملية التعليم هيكون بالحكومة والشعب".

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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