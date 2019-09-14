ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي: بنك المعرفة يحمل كل علوم الدنيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:43 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد محيي الدين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إحنا دفعنا مبلغ كبير أوي في بنك المعرفة في 2016..وهو متاح لكل من يحمل تليفون في مصر"، مؤكدا "أن البنك يحمل كل علوم الدنيا..ومحدش عمل كده غيرنا".

ونوه، "الرئيس السيسي" خلال كلمته بجلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني لنسختة الثامنة، إلى أن "بنك المعرفة بيفيد من الأطفال الصغيرين لغاية الحاصلين علي الدكتوراه"، مؤكدا "أن البنك حصل علي جزء كبير من نقاشات الدولة قبل طرحه".

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وشباب رجال الأعمال.

وتضمنت أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخريين.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب.. السبت في مركز المنارة

فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب

شباب التنسيقية يتحدثون عن النسخة الثامنة.. هيثم الشيخ: الإرهاب وحروب الجيل الرابع أبرز الملفات المطروحة.. وموسى: نسعى لتأكيد الصورة الذهنية عن المشاركة الفعالة

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

المؤتمر الوطنى للشباب يقدم فعاليات تشغل بال المجتمع المصري ..فيديو

المؤتمر الوطني للشباب يحتفي بأبطال مصر في مجال الرياضة.. صور

ترشيحاتنا

بعد تسجيل هدفين.. إحصائية رهيبة لـ ساديو ماني

التصريح الثالث خلال ساعة.. شوبير يصدم جماهير الأهلي من جديد: لا جديد

بالفيديو.. فان دايك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل دخوله شباك نيوكاسل

تكلفة باهظة.. تعرف على أسعار فساتين زفاف النجمات.. آخرهن هنا الزاهد.. صور

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة رحيل عبد الله السعيد

بعد تسجيله لهدف.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت