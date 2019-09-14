الرئيس السيسي: بنك المعرفة يحمل كل علوم الدنيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إحنا دفعنا مبلغ كبير أوي في بنك المعرفة في 2016..وهو متاح لكل من يحمل تليفون في مصر"، مؤكدا "أن البنك يحمل كل علوم الدنيا..ومحدش عمل كده غيرنا".



ونوه، "الرئيس السيسي" خلال كلمته بجلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني لنسختة الثامنة، إلى أن "بنك المعرفة بيفيد من الأطفال الصغيرين لغاية الحاصلين علي الدكتوراه"، مؤكدا "أن البنك حصل علي جزء كبير من نقاشات الدولة قبل طرحه".



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وشباب رجال الأعمال.



وتضمنت أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخريين.



وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.



وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.