الدوري الفرنسي.. تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان ومنافسة ستراسبورج في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وستراسبورج بالتعادل السلبي.





يقام اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الأسبوع الـ 5 من الدوري الفرنسي .





وأهدر لاعبو باريس سان جيرمان العديد من الفرص التي كادت تسكن شباك منافسه عن طريق اللاعب نيمار في الدقيقة الـ43 والتي مرت بجوار حارس مرمى ستراسبورج .



