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رياضة

الدوري الفرنسي.. تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان ومنافسة ستراسبورج في الشوط الأول

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:41 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وستراسبورج بالتعادل السلبي.

يقام اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الأسبوع الـ 5 من الدوري الفرنسي .

وأهدر لاعبو باريس سان جيرمان العديد من الفرص التي كادت تسكن شباك منافسه عن طريق اللاعب نيمار في الدقيقة الـ43 والتي مرت بجوار حارس مرمى ستراسبورج .

حاول لاعبو ستراسبورغ من تسديد بعض الركلات في شباك باريس سان جيرمان ولكن استطاع لاعبو باريس سان جيرمان من الحفاظ على شباكهم طول المباراة حتى أعلن حكم المباراة صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول .

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