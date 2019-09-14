الدوري الفرنسي.. تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان ومنافسة ستراسبورج في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وستراسبورج بالتعادل السلبي.
يقام اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الأسبوع الـ 5 من الدوري الفرنسي .
وأهدر لاعبو باريس سان جيرمان العديد من الفرص التي كادت تسكن شباك منافسه عن طريق اللاعب نيمار في الدقيقة الـ43 والتي مرت بجوار حارس مرمى ستراسبورج .
حاول لاعبو ستراسبورغ من تسديد بعض الركلات في شباك باريس سان جيرمان ولكن استطاع لاعبو باريس سان جيرمان من الحفاظ على شباكهم طول المباراة حتى أعلن حكم المباراة صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول .