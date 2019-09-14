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فن

سيد رجب يشارك جمهوره بـ صور من تسلمه جائزة الإبداع بـ الفضائيات العربية.. شاهد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:14 م
سيد رجب
سيد رجب
القسم الميدانى
نشر الفنان سيد رجب صورة جديدة له من مهرجان الفضائيات العربية عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق سيد رجب على الصورة قائلا: " جائزة الإبداع من مهرجان الفضائيات العربية شكرا جزيلا #سيد_رجب #arabsatfestival ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

المبدع - عم الكل - مبروك يافنان

ويذكر ان احدث اعمال الفنان سيد رجب مسلسل ابو العروسة الذى حقق نجاحا كبيرا بجزئيه الاول والثاني.

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