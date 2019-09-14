سيد رجب يشارك جمهوره بـ صور من تسلمه جائزة الإبداع بـ الفضائيات العربية.. شاهد

نشر الفنان سيد رجب صورة جديدة له من مهرجان الفضائيات العربية عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق سيد رجب على الصورة قائلا: " جائزة الإبداع من مهرجان الفضائيات العربية شكرا جزيلا #سيد_رجب #arabsatfestival ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



المبدع - عم الكل - مبروك يافنان



ويذكر ان احدث اعمال الفنان سيد رجب مسلسل ابو العروسة الذى حقق نجاحا كبيرا بجزئيه الاول والثاني.



