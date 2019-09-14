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الرئيس السيسي لأولياء الأمور: مش هضيع ولادكم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد محيي الدين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،إن "بنك المعرفة مشروع كبير ومش هيقوم إلا بالمصريين".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لأولياء الأمور خلال جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني في نسخته الثامنة: "متخافوش على ولادكم.. احنا مش هنضيعهم"، مضيفا: "الدولة مش هتخلي الأولاد تضيع مننا.. حيث يقومون علي حل كافة مشاكل التعليم بشكل جيد".

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وشباب رجال الأعمال.

وتضمنت أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخريين.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الادارية الجديدة.

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