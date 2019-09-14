من جديد .. جماهير باريس سان جيرمان تسب نيمار داخل الملعب

قامت جماهير باريس سان جيرمان بمهاجمة نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان خلال مواجهة ستراسبورج في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب حديقة الأمراء في إطار الأسبوع الـ 5 من الدوري الفرنسي.



نيمار يتعرض للهجمات من مشجعي باريس سان جيرمان



وتعرض نيمار للهجمات من قبل مشجعي باريس سان جيرمان لعدم ظهور اللاعب بالمستوى الذي تنتظره الجماهير ، خصوصا عقب تصريحات اللاعب برغبته في العودة إلى صفوف برشلونة .



الدوري الفرنسي الأسبوع الخامس



وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وستراسبورج بالتعادل السلبي.



يقام اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الأسبوع الـ 5 من الدوري الفرنسي .



لاعبو باريس سان جيرمان يواصلون الهجمات علي مرمي ستراسبورج



واهدر لاعبي باريس سان جيرمان العديد من الفرص التي كادت أن تسكن شباك منافسه عن طريق اللاعب نيمار في الدقيقة الـ43 والتي مرت بجوار حارس مرمى ستراسبورج .



حاول لاعبو ستراسبورغ تسديد بعض الركلات في شباك باريس سان جيرمان ولكن استطاع لاعبو باريس سان جيرمان الحفاظ على شباكهم طول المباراة حتى أعلن حكم المباراة صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول .