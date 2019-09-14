الرئيس السيسي: افتتاح جيل جديد من الجامعات الخاصة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم نقوم بميكنة امتحانات الجامعات لتحييد العمل البشري في التقييم لطلبة الجامعات، ونعمل على ميكنة كل الامتحانات للتعليم الجامعي.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة، : "سوف نفتتح جيلا جديدا من الجامعات الخاصة، وأصرينا على أن يكون هناك توأمة وشراكة مع جامعات متقدمة في العالم كي تكون الشهادة المعتمدة من الجامعة لها مكان وثقل".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي:" نتوسع في الجامعات الاهلية والحكومية، وهناك اهتمام كبير بالتعليم الأساسي والجامعي والفرصة للنجاح جيدة بالمسار الذي حددناه والطرح الذي طرحناه على الرأي العام".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي:"النجاح الحقيقي هو المؤازرة في تطوير التعليم الذي يعود على أبناء مصر بالخير".

