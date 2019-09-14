جنازة مهيبة.. الإمارات تشيع جثامين شهداء الجيش.. صور

شيعت مدينة العين الإماراتية، السبت، عقب صلاة المغرب شهداءها بمواكب الفخر والاعتزاز، حيث تمت تأدية صلاة الجنازة على جثامين عدد من الشهداء ممن توفوا أمس الجمعة جراء تصادم آليات عسكرية أثناء "أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".



و توافدت مواكب أبناء مدينة العين بعد ظهر اليوم إلى مسجدي الحميري و الشيخ زايد لأداء الصلاة، على جثمان الشهيد النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والشهيد ناصر حمد الكعبي، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.



وانتظر أبناء المدينة وصول الجثامين وسط جموع كبيرة ملأت المسجدين وسارت خلف النعشين الذين تقدمها أفراد أسرتي الشهيدين وعدد من ضباط القوات المسلحة من رفاق السلاح.



وكان أحمد المنصوري، والد الشهيد النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، قد أكد أن الأسرة تلقت خبر استشهاد ابنها وهي مؤمنة بقضاء الله وقدره وبشعور مفعم بالفخر، كونه قد مات شهيدًا في سبيل الله والوطن، مضيفا "أننا من الأباء إلى الأبناء وإلى الأحفاد، نعاهد قيادتنا الحكيمة والرشيدة على الوفاء والولاء لتلبية نداء الوطن".



من جانها، أكدت أسرة الشهيد ناصر الكعبي، أنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز بتلقي خبر استشهاد ابنهم البار، الذي كان عنوانا للفخر والشجاعة والاعتزاز بالوطن.



ونشرت الصحيفة صورا من تشييع جثامين الشهيدين، وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت الجمعة عن استشهاد 6 من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء "أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.



وأفاد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أن شهداء الإمارات فى هذه العملية هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.