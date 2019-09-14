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فن

اليسا تحيي ثاني حفلاتها على مسرح الأولمبيا الفرنسي.. 1 نوفمبر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:48 م
اليسا
اليسا
سعيد فراج
أعلن الحساب الرسمي للفنانة اللبنانية إليسا، عبر تويتر، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي ساهر لها على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك يوم 1 نوفمبر 2019.

ويعد هذا هو الحفل الثاني لـ إليسا، على مسرح الأولمبيا الفرنسي، حيث سبق وأحيث حفل هناك في شهر فبراير أيضًا، ولكن عام 2017.

وتعتبر اللبنانية اليسا، هي سادس مطربة عربية تغني على هذا المسرح بعد أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وأحلام ونجوى كرم، وأخيرًا المطرب الشعبي حكيم.

من ناحية اخرى أوشكت إليسا على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الكريسماس المقبل، ويعد الأخير في مشوارها الفني بعد إعلانها قرار الاعتزال.

ويتعاون مع اليسا في ألبومها الجديد عدد كبير من أهم شعراء وملحنين الوطن العربي منهم أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري.

يشار إلى أن آخر ألبومات إليسا "الى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.
اليسا تحيي ثاني حفلاتها على مسرح الأولمبيا الفرنسي.. 1 نوفمبر

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