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السيسي: الجامعات الجديدة فرص النجاح بها أعلى.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حمزة شعيب
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أجرينا عدة اتفاقيات وتوأمة مع جامعات أوروبية من أجل تبادل الخبرات وزيادة الوعى المعرفى".

وتابع السيسى خلال كلمته بجلسة "أسال الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني بنسخته الثامنة، قائلا:"الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها منها زويل وجامعة الجلالة فرص النجاح بها أعلى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: قائلا" بذلنا جهدا كبيرا جدا كي نصل إلى مسار إصلاح التعليم بشكل جيد، والتابلت عنصر بسيط من عناصر التطوير التعليم في مصر، ولكن التطوير أمر متكامل وهل مجتمعنا مستعد لهذا التعاون، وهل يتعاون معنا لكي نقوم بإنجاحه".

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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