ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أنجبت توأما بعد 60 عاما من الزواج.. نقل أكبر أم بالعالم للعناية المركزة.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:11 م
صدى البلد
أحمد شريف
نقلت سيدة تعد اكبر ام بالعالم بجوار زوجها في الرعاية المركزية بعد اصابته بازمة قلبية، بعد اسبوع من ولادة  السيدة العجوز لتوأم.

خضعت Erramatti Mangayamma البالغة من العمر 74 عامًا لعملية قيصرية بعد انتظار ما يقرب من 60 عامًا لإنجاب الأطفال وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان الزوجان تزوجا عام 1962 ولم ينجبا الأطفال منذ60 عامًا.

وقال الدكتور ساناكايالا أوم شانكار ، مدير مستشفى أهلية في كوثبيت ، إن العملية الجراحية تمت "بسلاسة ، حيث أن كل من الأم والرضع يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم أي مضاعفات على الإطلاق.


بعد ساعات من ولادة الزوجة للتوأم ، أشاد الزوج  رجا راو بسعادة غامرة ، قائلًا: "اشكر الله على نعمته والأطباء ، فأنا أب فخور لا بنتين صغيرتين.

وافادت صحيفة التايمز أن الزوج أصيب بأزمة قلبية بعد يوم واحد من تصريحه بانجاب توأم ونقل إلى وحدة الرعاية المركزة في  ولاية أندرا براديش.

ونقلت الزوجة بجوار زوجها في الرعاية المركزية حيث لم يتم الافصاح عن حالة زوجها بعد وذلك بعد تعرضه لازمة قلبية في 5 ديسمبر الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عز وزينة وبينهما توأم.. تفاصيل علاقة حب بدأت في الاستديو وانتهت بـ عداء أمام القضاء

أحمد عز وزينة من الإنجاب إلى الشجار بالأيدي في الساحل الشمالي.. قصة حب تبدأ خلف كاميرا الشبح.. والتوأم يشعل الخلاف في ساحات القضاء

صدق أو لا تصدق.. سيدة تحمل من زوجها المتوفى

ترشيحاتنا

بين الصناعة والتسجيل.. محمد صلاح يصل إلى الهدف 300 في مسيرته.. إنجاز تاريخي

ردا على مرتضى منصور.. الخطيب يكشف عن تفاصيل جديدة فى أزمة مؤمن زكريا

شاهد.. إيهاب جلال يكشف عن مفاوضات تدريب منتخب مصر

شاهد.. لقطات من مباراة الاهلي وكانو سبورت .. وإذاعة اللقاء عبر قناة TGP وهذا ترددها

كلام نهائي.. إسلام الشاطر: مباراة الأهلي لن تذاع تليفزيونيا

بعد تسجيله لهدف.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا