أنجبت توأما بعد 60 عاما من الزواج.. نقل أكبر أم بالعالم للعناية المركزة.. صور

نقلت سيدة تعد اكبر ام بالعالم بجوار زوجها في الرعاية المركزية بعد اصابته بازمة قلبية، بعد اسبوع من ولادة السيدة العجوز لتوأم.





خضعت Erramatti Mangayamma البالغة من العمر 74 عامًا لعملية قيصرية بعد انتظار ما يقرب من 60 عامًا لإنجاب الأطفال وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.





وكان الزوجان تزوجا عام 1962 ولم ينجبا الأطفال منذ60 عامًا.





وقال الدكتور ساناكايالا أوم شانكار ، مدير مستشفى أهلية في كوثبيت ، إن العملية الجراحية تمت "بسلاسة ، حيث أن كل من الأم والرضع يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم أي مضاعفات على الإطلاق.









بعد ساعات من ولادة الزوجة للتوأم ، أشاد الزوج رجا راو بسعادة غامرة ، قائلًا: "اشكر الله على نعمته والأطباء ، فأنا أب فخور لا بنتين صغيرتين.





وافادت صحيفة التايمز أن الزوج أصيب بأزمة قلبية بعد يوم واحد من تصريحه بانجاب توأم ونقل إلى وحدة الرعاية المركزة في ولاية أندرا براديش.





ونقلت الزوجة بجوار زوجها في الرعاية المركزية حيث لم يتم الافصاح عن حالة زوجها بعد وذلك بعد تعرضه لازمة قلبية في 5 ديسمبر الماضي.