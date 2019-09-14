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اقتصاد

البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع بروتوكول لتمليك 58 مصنعا ببورسعيد..صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:05 م
خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي
وقع البنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة ميرفت سلطان، بروتوكول تعاون لتمويل تملك 58 مصنعا صغيرا ومتوسطا بمدينة بورسعيد، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شهد مراسم التوقيع اللواء عادل العضبان، محافظ بورسعيد و عدد من قيادات من البنك .

قالت " سلطان" علي هامش التوقيع، إن البروتوكول الموقع مع مدينة بورسعيد، يسعي لتوفير فرص العمل للشباب و تمكينهم اقتصاديا و العمل علي تعزيز الصادرات المصرية وتعظيم المكون المحلي و الصناعات المغذية.

ذكرت " سطان" أن مصرفها يستهدف توسيع عملياته لتشمل كل محافظات مصر، تعزيزا لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت أن مصرفها يقوم بتقديم خدمات غير مصرفية واستشارات وورش تدريبية و تقديم المعلومات عن الاسواق الخارجية وتسويق المنتجات، موضحة أن البنك يسعي للنفاذ للأسواق الافريقية بقوة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع بروتوكول لتمليك 58 مصنعا ببورسعيد..صور
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع بروتوكول لتمليك 58 مصنعا ببورسعيد..صور
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع بروتوكول لتمليك 58 مصنعا ببورسعيد..صور

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