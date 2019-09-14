الدوري الإنجليزي.. نوريتش يفاجئ مانشستر سيتي بعد 20 دقيقة بالهدف الأول

فاجأ فريق نوريتش سيتي ضيفه مانشستر سيتي بالهدف الأول في شباكه بعد مرور 20 ديقة منذ بداية المباراة ، على ملعب "كارو رود"، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز.



الهدف الأول جاء عبر كيني ميكلن لاعب نوريتش سيتي مستغلا خطأ من دفاع مانشتسر سيتي.



ويقود الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هجوم فريق مانشستر سيتي، بينما يجلس النجم البلجيكي كيفن دى بروين على مقاعد البدلاء بجانب الجزائرى رياض محرز.



ويحتل السيتى وصافة البريميرليج برصيد 10 نقاط، بينما نورويتش سيتى فى المركز الـ 19 برصيد 3 نقاط.

