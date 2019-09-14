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معانا ربنا.. الرئيس السيسي يرد على الاتهامات الموجهة لـ القوات المسلحة والشرطة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد محيي الدين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "ليكوا حق تخافوا من التنظيمات والدول التانية انها تدخل بلادكم..والمصريين هما صمام الأمان للبلد دي".

وأوضح "السيسي" خلال كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني نسخته الثامنة موجها رسالة للمصريين، "محدش يلخبطكوا"، لافتا إلي أن "الإرهاب قضية هامة هتفضل معانا سنين طويلة".

واستنكر الرئيس السيسي الاتهامات الباطلة الموجهة لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، "الي فات ده كان صعب اوي..بس احنا مبنتهزش..لان احنا معانا ربنا".

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وشباب رجال الأعمال.

وتضمنت أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخريين.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الادارية الجديدة.

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