الرئيس السيسى: يجب تجديد الخطاب الدينى ليتماشى مع التطورات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر قادرة على مواجهة كل الهجمات التى تشنها دول معادية بكل قوة.



وأوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بجلسة "أسال الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني بنسخته الثامنة، بضرورة تجديد الخطاب الدينى حتى يتماشى مع تطورات الحياة المختلفة.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

