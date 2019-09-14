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شهداء العمل.. أحزان في كفر الشيخ بسبب مصرع 3 خفراء في انقلاب سيارة شرطة.. والقيادات الأمنية تشارك في تشييع الجثامين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:00 م
وزارة الداخيلة
وزارة الداخيلة
محمود زيدان
مصرع 3 خفراء وإصابة ضابطين في انقلاب سيارة في كفر الشيخ
مدير الأمن يزور المصابين في مستشفى كفر الشيخ العام
مدير أمن كفر الشيخ يعزي أسر شهداء العمل ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات الدفن

خيمت الأحزان على أهالي قرى حليس وأبو تمادة وإسحاقة بمحافظة كفر الشيخ، عقب الحادث المفجع الذي راح ضحيته 3 خفراء، إثر انقلاب سيارة الشرطة التي كانت تقلهم أثناء توجههم برفقة ضابطين إلى إحدى المأموريات الأمنية، وشيعت جثامين هؤلاء الخفراء إلى مثواهم الأخير، بمشاركة الآلاف من أهالي قراهم وسط أحزان شديدة.

وشارك في تشييع جثامين شهداء العمل، اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، والمقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية.

وكان طريق كفر الشيخ - المحلة الكبرى، قد شهد، اليوم، حادثًا مأساويًا، بعد أن انقلبت سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة كفر الشيخ على جانب الطريق، ما أدى إلى مصرع خفيرين وإصابة ضابطي شرطة واثنين من الأفراد.

وانتقل العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، والمقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث كفر الشيخ، والرائد رامي شرف الدين، مفتش المباحث، وسيارات الإسعاف والنجدة إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وانتقل اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن إلى المستشفى العام وتبين أن المصابين هم الضابطان، النقيب أحمد خيري، مصاب بكسر في إحدى فقرات العنق، والنقيب أحمد الدمرداش، كدمات وجروح سطحية، وأصيب محمد أحمد 37 سنة، خفير بكدمات وجروح سطحية.

بينما توفي في الحادث نزيه. ف.أ، والسيد.م.ع، خفيران ، و محمد.ر 42 سنة، متأثرًا بإصابته بنزيف بالبطن والصدر واشتباه كسر في قاع الجمجمة، وجرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى، قيد تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثث الثلاثة.

ووجه مدير أمن كفر الشيخ بسرعة إنهاء إجراءات الدفن وتوفير سيارات نقل الموتى لنقل الجثامين لدفنها، مقدمًا خالص العزاء والمواساة إلى أسر هؤلاء شهداء العمل والواجب الذين لقوا مصرعهم أثناء القيام بتأدية عملهم.

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