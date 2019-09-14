أضرار صادمة للبطيخ الأحمر والأصفر على الحوامل والأطفال.. تعرفى عليها

اضرار البطيخ لصحتك غير متوقعة على الرغم أنه من الفاكهة المحببة للكثيرين فهو فاكهة الصيف المثالية فيعد البطيخ ليس فقط لذيذًا ومنعشًا ولكنه صحي أيضًا فهو يحتوى على كميات عالية من الفيتامينات A و C و B6 ، والبوتاسيوم







بعيدا عن اضرار البطيخ فهو له العديد من الفوائد لصحتك فهو يحتوي على مادة كيميائية نباتية ، مثل السترولين والليكوبين. هذه المواد الكيميائية في البطيخ تجعله جيد لصحتنا





لكنه فى المقابل اضرار البطيخ غير المتوقعة تجعلك إذا لاحظت أيًا من هذه الآثار الجانبية عقب تناوله عدم الانتظار لمرورها ببساطة الذهاب إلى طبيبك فورا ..

اضرار البطيخ الاحمر





تناول البطيخ بأعتدال يحمل العديد من الفوائد الصحيه لكنه فى المقابل الافراط فى تناوله يحمل العديد من المخاطر





يحتوي البطيخ على نوع خاص من السكر يسمى السوربيتول. الناس ، الذين لا يتحملون السوربيتول يكونون اكثر عرضة للاصابة بالاسهال.



وتعد من ابرز اضرار البطيخ الاحمر غناه بالليكوبين لذلك يجب عدم استهلاكه بكميات كبيرة. قد يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وعسر الهضم والغازات





قد تكون هذه الأعراض أسوأ بين كبار السن ، حيث يميل الجهاز الهضمي إلى الضعف مع تقدم العمر.



يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.



يؤدى الاستهلاك المفرط للبطيخ إلى انخفاض في مستوى ضغط الدم في الجسم . إذا كان الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم ، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.



يمكن أن يسبب استهلاك البطيخ أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. وهي طفح جلدي..





يصاب الأشخاص الذين يستهلكون البطيخ بكميات كبيرة بمشاكل في الأعصاب والعضلات والكلى.



ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأفراد الذين لديهم حساسية من البطيخ خاصة الأصفر ويجب عليهم تجنب استهلاك البطيخ الأصفر أو البطيخ من أي نوع.



بعض ردود الفعل الشائعة للحساسية التي قد تنشأ بسبب البطيخ الأصفر هي السعال المستمر ، واللسان أو الحكة الحكة ، وتشنجات المعدة ، وآلام في المعدة ، والغثيان والقيء ، إلخ.



هو حالة عندما يكون جسمك به كمية زائدة من الماء ، مما يؤدي إلى فقدان محتوى الصوديوم. استهلاك كمية كبيرة من البطيخ قد يزيد من مستوى الماء في الجسم. مما يؤدي إلى زيادة التورم في الساقين والإرهاق وضعف الكلى وغيرها. قد يؤدي أيضًا إلى فقدان مستويات الصوديوم في الجسم.





اضرار البطيخ مع اللبن







فى النهاية يعد تناول البطيخ ليس سيئًا ، لكن فائض أي شيء قد يكون غير صحي فقد يتسبب العديد من المشاكل الصحية واضطرابات الجهاز الهضمى ..





ينصح الدكتور "أنجو سود" خبير التغذية في بنغالور بعدم شرب الماء بعد تناول الكثير من البطيخ فهو يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي، ذلك لأن البطيخ هو في الغالب غنى بالماء والسكر والألياف.



تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتوسع لذا، إذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ هناك المزيد من الفرص للميكروبات تنتشر في أنحاء الجهاز الهضمي الخاص بك.



الإكثار من تناول البطيخ في الليل يسبب صعوبة في المساء لحرق السكر بفعالية ويبطئ من عملية الهضم في الليل، لذلك يوصى بمنع الأطعمة السكرية والحمضية، خاصة وأن البطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من السكر الطبيعي مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.







اضرار البطيخ للاطفال غير متوقعة ولتفادى اضرار البطيخ للاطفال يجب سؤال طبيبك عن العمر المناسب لإدخال الأطعمة الصلبة للطفل ونوع الطعام مع العلم أن معظم الأطفال مستعدون بين عمر 8 و 10 أشهر





لكل أم لتفادى اضرار البطيخ للاطفال يجب التأكد من تقديم البطيخ في قطع صغيرة لتجنب أي خطر الاختناق. إذا كنت تقدم قطعًا كبيرة ، فقد يضع طفلك القطعة بأكملها في فمه ويبتلعها دون مضغه.



وفقا لموقع " livescience. "هناك طرق مختلفة لتقديم البطيخ لطفلك إذا لم يكن طفلك يعاني من مشكلة في المضغ ، يمكنك قطع البطيخ إلى قطع صغيرة الحجم. تأكد من مشاهدة طفلك وهو يأكل.



إذا كانت الام تعتقد أن القطع كبيرة جدًا بالنسبة لفم طفلك يجب بتقليل الحجم ويمكنك هرس البطيخ .







اضرار البطيخ للحامل



يعد سكري الحمل مشكلة صحية شائعة ولكنها خطيرة تصيب الكثير من النساء الحوامل. استهلاك كميات كبيرة من البطيخ الاحمر يزيد من مستوى السكر في الدم ، مما يؤدي إلى سكري الحمل.

لذلك ، يجب على النساء الحوامل التوقف عن تناول البطيخ لبضعة أشهر!





اضرار البطيخ الاحمر لمرضى الكلى

تقلل وظيفة الكلى الضعيفة من تنقية وإفراز المواد الضارة من الجسم ، مما يؤدي إلى تورم الساقين. استهلاك البطيخ المفرط يمكن أن يزيد من كمية الماء في الجسم.





إذا لم يتم إفراز الماء الزائد من الجسم ، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حجم الدم. هذا قد يزيد من تفاقم تورم وكذلك يؤدي إلى الإرهاق والتعب

اضرار البطيخ لمرضى السكر



مرض السكري هو حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل الإفراط فى تناول البطيخ يمكن أن يسبب البطيخ المملوء بالسكر الطبيعي ارتفاعًا في مستوى السكر في الجسم. لهذا السبب يجب على مرضى السكر تجنب تناول البطيخ.







اضرار البطيخ للرجيم



للبطيخ أثر كبير في التخلص من الدهون غير المرغوب فيها تحتوي شريحة البطيخ على ثلاثين سعرةً حرارية ويمتاز الحديد والمغنيسيوم الموجودان في البطيخ بأنّهما سريعا الامتصاص، مما يساهم في فقدان الوزن بسرعة





اضرار البطيخ للقولون



اضرار البطيخ لحركة الامعاء عديدة فهو غنى بالألياف الغذائية التى تحارب الامساك كما أنه يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل آلام البطن ، والانتفاخ ، ومتلازمة القولون العصبي وانتفاخ البطن ، إلخ.



فى المقابل الإفراط في تناول الألياف الغذائية سيء لصحتنا وقد يسبب مشاكل مثل سوء امتصاص المواد الغذائية الأساسية ، الغاز المعوي ، النفخ المعوي ، الإمساك ، آلام البطن ، إلخ





ومن المعروف أيضًا أن الألياف الغذائية تمتص الماء الزائد من نظامنا وهذه الخاصية منه تساعد في تخفيف الإسهال.





يمكن أن تؤثر مستويات البوتاسيوم العالية أيضًا على الجهاز العصبي بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في الكلى للنساء الحوامل لأن كليتيهم غير قادرين على إزالة البوتاسيوم الزائد.





فى النهاية يجب ألا تثنيك هذه الآثار الجانبية المحتملة للبطيخ عن أكل البطيخ تمامًا. لا تزال البطيخ ثمارًا صحية للغاية ، ومن المحتمل أن يوفر استهلاك ما بين 1 إلى 2 كوبًا يوميًا العديد من الفوائد الصحية فعندما يتعلق الأمر بالفواكه ، يكون التنوع دائمًا هو المفتاح.





يحتوي البطيخ على أرجينين وهو حمض أميني يلعب دورًا مهمًا في تحسين الصحة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب. كما أنه فعال لتوفير الراحة من آلام الصدر ، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم ، ومنع الالتهابات ، وما إلى ذلك





ومع ذلك ، فإن الكثير من الأرجينين سيء وهناك بعض الآثار الجانبية مثل آلام البطن ، والنفخ ، والإسهال ، والنقرس ، والحساسية ، وتفاقم الربو ، وما إلى ذلك اضرار البطيخ من الأفضل تناول البطيخ بكمية معتدلة.





فلا تزال البطيخ ثمارًا صحية للغاية ، ومن المحتمل أن يوفر استهلاك ما بين 1 إلى 2 كوبًا يوميًا العديد من الفوائد الصحية فعندما يتعلق الأمر بالفواكه ، يكون التنوع دائمًا هو المفتاح.



