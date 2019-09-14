سخرت منه.. طرد طالب في أول يوم دراسي لم يعجب حذاؤه المدرّسة

وجدت إحدى الأمهات أن ابنها عاد إلى المنزل في وقت مبكر من المدرسة على غير العادة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد وعندما سألته عن سبب عودته مبكرا رفض الرد و أغلق باب غرفته.



حسب ما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية أن أحد الأطفال في إنجلترا عاد باكيا في أول يوم دراسة بعد أن سخرت معلمته من شكل حذائه الجديد لأنه غير مطابق للمواصفات التي طلبتها المدرسة.



روت والدة الطالب أن لإبنها أختين عمرهما 16 ، 18 عاما في نفس المدرسة و لم تتعرض إحداهما للسخرية من الحذاء في يوم من الأيام .



قامت الأم بتعنيف المدرسة التي سخرت من ابنها أمام الأطفال و طلبت أن تعتذر لإبنها عن الإحراج و الألم النفسي الذي تعرض له أمام زملائه.