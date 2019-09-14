تعرف على تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت السفارة المصرية باليابان عن أنه جار التجهيز لأكبر وأهم فعالية ثقافية وفنية فى التاريخ حفل افتتاح الهرم الرابع على هضبة الجيزة "المتحف المصرى الكبير" والذي يتفوق على اي افتتاحية اخرى سبقته حيث سيستمر الحفل 12 يوماً وتذكره الـVIP بـ 10 آلاف دولار.





وأوضحت السفارة المصرية باليابان في بيان لها اليوم أنه تم إرسال دعوة حضور ملوك ورؤساء العالم لحضور أهم فعالية لأكبر تحفة هندسية ثقافية فى القرن الواحد والعشرين حيث احتفالات تدوم لـ١٢ يوما متصلة تبدأ باليوم الأول الذي سيحضره قادة العالم.





ولفتت السفارة إلى أنه ومن اليوم الثاني ستتواصل الاحتفالات بحضور رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى وكبار مسئولى دول العالم بتذاكر حضور تتراوح بين 10:5 آلاف دولار، لافتة إلى أنه وبعد اليوم الأخير يفتح المتحف أبوابه للمواطنين والسياح "بتذاكر دخول تم عرضها مسبقًا".





وأكدت السفارة ان أكثر من 20 شركة عالمية تضع سيناريو الحفل الضخم ، وفى خلال الفترة القادمة سيعرض تصوراتهم على اللجنة المختصة حيث سيتم اختيار أكثر من 5 شركات ابداعًا لينفذوا الحفل.





وبيًنت أنه جار تنفيذ عرض اوبرالى على غرار "اوبرا عايده" تحت اسم "اوبرا توت عنخ امون" بالشراكة مع عالم المصريات زاهى حواس و الموسيقار الشهير Zambone وكاتب السيناريو الإيطالي المعروف Santocono وسيتم عرضه فى مختلف دور اوبرا العالم بعد الافتتاح .





كما يتضمن العرض قصة حياة الملك المصرى الاشهر على الاطلاق توت عنخ امون وعلاقته بوالده اخناتون ثم دور زوجه ابيه نفرتيتى ودور الملك حور محب فى القضاء على العائلة اللاتينية ، حيث يقود زاهى حواس ملحمه دراميه لقصة حقيقية عاشت على ارض مصر حيث ستكتب للمسرحية الجديدة العالمية وستأخذ الأضواء من عرض "اوبرا عايده" التى ألفها الفرنسى "أوجست ماريتا" خصيصًا لحفل افتتاح قناة السويس الأولى 1871 م بأمر من الخديوي اسماعيل .





كما جارى تأجير شاشات فى اكبر ميادين العالم للترويج للحفل والمتحف الجديد مع نشر اعلانات على وسائل الاعلام المحلية والعالمية وتم الاتفاق مع كبرى مؤسسات الدعاية والاعلان فى العالم مع وزاره السياحة لتغطية الحفل ابرزهم شبكة قنوات CNN و Discovery الامريكية وExpedia وisbor و CTRIP وذلك وفقا للبيان الصادر عن السفارة.



