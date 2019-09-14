الرئيس السيسي: حوار كبير مع القوى والأحزاب خلال الفترة القادمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "البرلمان سيقوم بمناقشة القوانين الخاصة بتنظيم عمل مجلس الشيوخ والمحليات" لافتا إلى أن "هناك حوارا كبيرا مع كافة القوى والأحزاب خلال الفترة القادمة".



ونوه، "الرئيس السيسي" خلال كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني في نسخته الثامنة موجها حديثه للمصريين، "أنتقوا أفضل ما يمكن..لإنجاح الوطن"، مشيرا "إلي أن الشباب دائما لديه طاقة".



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وشباب رجال الأعمال.



وتضمنت أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخريين.



وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.



وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الادارية الجديدة.