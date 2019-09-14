خبراء أسواق مال: تباين في أداء البورصة الأسبوعي وتوقعات بارتفاع التداول خلال الأيام القادمة

خبير أسواق مال يحلل أداء البورصة الأسبوعي



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أداء إيجابي لأسهم الأفراد بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

خبيرة أسواق مال تكشف نقاط الدعم والمقاومة لمؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 15110.3نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.19%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 0.6% مسجلا 556.4 نقطة.قالت عصمت ياسين ، خبيرة أسواق المال ان المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية اختتمت تداولات جلسة نهاية الاسبوع الماضي على تباين ، مصحوبا بحراك نشط على معظم القياديات التى شهدت حراك نشط خلال تداولات الاسبوع، مصحوبا بتحسن نسبى لاحجام السيولة الداخلة للسوق ، لينهى المؤشر الرئيسى تداولات الاسبوع بصعود 177.19 نقطة بنسبة صعود 0.78% مغلقا اعلى مستوى الـ 15110.37 نقطة، ليفتح الباب امام احتمالية تعافى المؤشر الرئيسى بسيطرة من القوة الشرائية على الاسهم ذات الحراك النشط والاخبار المالية الايجابية.وأصافت أن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة تبع الأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي بوتيرة اقل لينهى تداولات الاسبوع عند 556.49 نقطة، بارتفاع 3.3 نقطة خلال تداولات الاسبوع، مع استمرار الحراك المتوازن على الاسهم المضاربية، من قبل الافراد.وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن قيم التداولات خلال الاسبوع جاءت بالمعدلات المرتفعة مع أرقام اقتصادية ايجابية ، ليأتى استمرار ارتفاع العملة المحلية امام سلة العملات بشكل ايجابى مصحوبا بأنخفاض معدلات التضخم الشهرية طبقا لارقام الجهاز المركزى للاحصاء ، وتراجع عجز الميزان التجارى.كما بدأت استحقاق شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس القومى، لتستمر معظمها داخل الاوعية الادخارية لتناسب طردى مع متوسط عائد قناة السويس، لينعكس ذلك على حركة التداولات التى تظهر ايجابية السوق المصرى وامكانية استمرار الحركة السعرية الصاعدة خلال الاسبوع القادم لدفع معظم المحافظ بجدولة مراكزها الشرائية استعداد لمتاجرات الربع الاخير من العام.واشارت انه من المتوقع استمرار الحركة السعرية الصاعدة خلال تداولات الاسبوع ، لنجد ان المؤشر الرئيسى لديه مقاومة قصيرة المدى عند 15260 - ثم 15320 نقطة والتى حال الثبات اعلاها نبدأ مستهدفات جديدة وصولا الى الـ16300 نقطة، على ان يكون مستوى الدعم عند 14950 نقطة ثم 14880 نقطة مع مراقبة جيدة لمستوى الـ 14800 نقطة والذى يعتبر القاع الجديد للسوق الان.وتوقعت خبيرة أسواق المال استمرار الاداء الايجابى على تعاملات اسهم المؤشر السبعينى وسط حالة من تفاؤل المستثمرين بالاداء الايجابى للقياديات لنجد ان المؤشر مازال فى الاتجاه العرضى ، حيث بثباته اعلى الـ 558 نقطة يستهدف الـ 567 نقطة وصولا الى 574 نقطة ، على ان يكون الدعم عند 543 نقطة ، مع ايقاف الخسائر قرب مستوى الـ 538 نقطة لكل سهم على حده.وتنصح خبيرة أسواق المال بالاستمرار بالمتاجرات بين نقاط الدعم والمقاومة مع الحفاظ على الاسهم التى تفوق ادائها على اداء المؤشر ، والتريث خلال استخدام المتاجرات اليومية والشراء الهامشى حتى لاتتأكل المحافظ الاستثمارية.وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع خلال تعاملات الاسبوع الماضى لاغلاقات الخميس الماضى من مستوى 14.933.18 نقطه ليبلغ مستوى 15110.37 نقطة بما يعادل 177.19 نقطه على مدار الأسبوع.وأضاف أن راس المال السوقى استقر عند مستوى 755.1 مليار جنيه مقابل مستويات 773.3 مليار جنيه ليخسر حوالي 18 مليار جنيه و هى قيمه شطب شركه جلوبال تيلكم و اسقاطها من راس المال السوقى للبورصة المصرية.وأشار خبير أسواق المال إلى أن السوق شهد عملية دوران للسيولة فى معظم الأسهم التى ظهر تأثيرها على أسهم الأفراد بشكل اكبر و ارتفاع معظم الاسهم الصغيره و المتوسطة ليصل مؤشر ابجي اكس 70 الى مستوى 49 .556 نقطة من مستويات 553.17 نقطة اى تقريبا مرتفعا ب 0.3 %.وقال إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30" ارتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 15110.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 556.49 نقطة.بينما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعًا بنحو 0.76% مغلقًا عند مستوى 1480.62 نقطة، و مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.26% مغلقًا عند مستوى 18355.28 نقطة.وأضاف خبير أسواق المال أن تنفيذ صفقة جلوبال أثر على رأس المال السوقى للبورصة المصرية، حيث تراجع بنحو 19 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 755.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.5% عن الأسبوع الماضى.بينما ارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 435.7 مليار جنيه إلى 440.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 210.9 مليار جنيه إلى 211 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 646.6 مليار جنيه إلى 651.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.وتابع : كان لتنفيذ صفقة جلوبال واكتتاب فورى أثر كبير على معيار السيوله فى السوق وزيادة حركة التداول وكان ايضا للبورصه جزء من سيولة ودائع قناة السويس كل ذلك ادى الى زيادة السيوله بالسوق.وأشار خبير أسواق المال إلى الاسهم الاكثر ارتفاعا المجموعه المصريه والتى أدت أداء جيد على مستوى عدة جلسات وسهم المصريين للإسكان والمنتجعات المصرية وكان الأكثر انخفاضا العربية للمحابس والمصرية للدواجن بينما كان سوق خارج المقصوره بمنعزل عن المؤشر حيث ارتفعت أغلب أسهمه.وكان أبرز القطاعات ارتفاعا قطاع الكيماويات والسياحة.وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 15110.3نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.19%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 0.6% مسجلا 556.4 نقطة.سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2273 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 1.26 % مغلقا عند 18355 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.76 % مغلقا الفترة عند 1480.6 نقطة.وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 19 مليار جنيه مسجلا مستوى 755.1 مليار جنيه مقابل 774.1 مليار جنيه، بفعل تخارج شركة جلوبال تليكوم.بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 10 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 770 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية.وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على 37.21 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.79% خلال الأسبوع.سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 62.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.6% والعرب على 12.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 3.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 0.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 9.2 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1520.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 825.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.