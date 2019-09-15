تونس تستعد لانتخاب رئيسها.. 24 مرشحا يتسابقون بعد انسحاب اثنين.. تضارب في التكهنات حول الأوفر حظا.. ومخاوف من عزوف الشباب عن المشاركة بالتصويت

الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ اليوم

النساء والشباب يشكلون 63% من مجموع الناخبين

تفشي البطالة والإحباط ينبئ بإقبال ضعيف على التصويت

مرشحون يرفضون نموذج توزيع السلطة بين منصبي الرئيس ورئيس الحكومة

دخلت تونس، مع بداية يوم السبت، في مرحلة الصمت الانتخابي، قبل يوم من انطلاق الانتخابات الرئاسية، المقررة اليوم الأحد.ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية"، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إلى عدم القيام بأنشطة دعائية في محيط مراكز الاقتراع وعدم رفع صور المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في إطار الحملة للانتخابات التشريعية.ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، انتخابات الرئاسة في تونس، حيث يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب، لاختيار رئيس جديد من بين 24 مرشحًا، بعد انسحاب مرشحين من السباق.وقرر رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء، سليم الرياحي الموجود في المنفى، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس.وأكد محسن مرزوق وسليم الرياحي، أن ذلك القرار جاء من أجل عدم تشتيت الأصوات، وتعزيز حظوظ المرشح عبد الكريم الزبيدي.وبحسب قناة "الحرة"، تتسم الانتخابات الرئاسية بكونها مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا يزال هناك غموض وضبابية لدى الناخبين التونسيين حول من سيختارون.وحظرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عمليات استطلاع الرأي، لكن مراقبين وخبراء يرون أن نبيل القروي، رجل الإعلام والدعاية المسجون بتهم تبييض أموال، كسب نقاطا مهمة تجعله بين المرشحين البارزين في الانتخابات.وتم توقيف القروي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية وأودع السجن على خلفية شكوى تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" ضده.بالإضافة إلى القروي، يتساوى أيضا مرشحون آخرون في الحظوظ وبينهم الشاهد والزبيدي ومورو وعبير موسي، وكذلك الأستاذ الجامعي قيس سعيد الذي لا يملك دعما حزبيا.والانتخابات الرئاسية الحرة والمباشرة هي الثانية في البلاد منذ ثورة 2011. وتسجل للمشاركة في الانتخابات رقم قياسي من الناخبين ناهز 7.5 مليون شخص غالبيتهم من الشباب والنساء وبمعدل أعمار يتراوح بين 18 و35 عاما.ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قامت بحملات متواصلة للتسجيل خلال الصيف، فإن نسبة النساء والشباب تمثل 63 في المئة من الجسم الانتخابي.لكن نسبة العزوف وخصوصا في صفوف الشباب تبقى أمرا محيرا إذ بلغت في الانتخابات البلدية منتصف العام 2018 حوالى 65 في المئة.وعلى الرغم من أن الرئيس هو الشخصية الأهم على الساحة السياسية فإنه لا يتمتع بسيطرة مباشرة سوى على السياسات الخارجية والدفاعية بينما يشرف رئيس الوزراء الذي يختاره البرلمان على معظم الحقائب الوزارية.ورفض عدة مرشحين هذا النموذج ودعوا إلى إجراء تغييرات على الدستور لمنح الرئيس المزيد من الصلاحيات. وهذا واحد من الجوانب التي سيتأثر فيها المشهد السياسي في تونس بانتخابات الأحد.وذكرت وكالة "رويترز" أن انتخابات الرئاسة التي تشهدها تونس يوم الأحد تعد أكثر انتخابات لا يمكن التنبؤ بنتيجتها على مدى تجربتها القصيرة مع الديمقراطية، فهي منافسة يغيب عنها مرشح أوفر حظا بفارق كبير عن غيره في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية.فالانتخابات لن تشكل فحسب نهج تونس المثقلة بالديون في التعامل مع العلاقات الدولية وقضية الإنفاق العام العويصة، وإنما ستختبر أيضا النموذج السياسي التوافقي الذي تطبقه والطريقة التي تمارس بها الديمقراطية.لكن بعد ارتفاع معدل البطالة على مدى سنوات وزيادة التضخم وتقليص الإنفاق على الخدمات العامة والدعم، يشعر كثير من التونسيين بالإحباط إزاء السياسة وهو ما يزيد الغموض المحيط بالنتيجة ونسبة الإقبال.وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تتمخض انتخابات الأحد عن فائز بأغلبية مطلقة، حيث سيخوض المرشحان الحاصلان على أكبر نسبة من الأصوات جولة إعادة إذا لم يحقق أحد أغلبية صريحة، فإنها ستؤثر على الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر.